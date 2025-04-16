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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Arsenal CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi rövanş maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

Real Madrid - Arsenal CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi rövanş maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş gecesi için nefesler tutuldu. İlk maçta Arsenal karşısında 3-0'lık şok bir yenilgi alan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da mucize peşinde. 15 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan son kupa sahibi, turu çevirmek için sahaya çıkıyor. Gözler ise milli gururumuz Arda Güler'de! Genç yıldız, bu dev maçta ilk 11'de parlayacak mı? Nefes kesen Real Madrid - Arsenal mücadelesi, TRT'nin dijital platformunda canlı yayınlanacak. İşte maçın tüm detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 09:27 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 14:37
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Real Madrid - Arsenal CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi rövanş maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

Real Madrid - Arsenalmaçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek bir heyecan fırtınası başlatıyor. İlk maçta Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in 3-0'lık çarpıcı galibiyetiyle sarsılan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da mucizevi bir geri dönüş peşinde. 'Kralın evinde her şey mümkün mü?' sorusu tüm futbolseverlerin aklını kurcalarken, gözler genç yıldızımız Arda Güler'e çevriliyor. İlk maçta süre alamayan milli gururumuz, bu kritik mücadelede Ancelotti'nin ilk 11'inde kendine yer bulabilecek mi?

Real Madrid, tarih boyunca Şampiyonlar Ligi'nde imkânsız denilen geri dönüşlere imza attı. Ancak karşısında, Mikel Arteta yönetiminde disiplinli ve dinamik bir futbol oynayan Arsenal var. İlk maçta Martinelli ve Saka'nın hızı, Odegaard'ın maestrosuyla baş döndüren Arsenal, Bernabeu'da da aynı cesareti gösterebilecek mi? Yoksa Vinicius Jr. ve Bellingham liderliğindeki Real Madrid, taraftarının desteğiyle turu çevirmeyi başaracak mı?

Ancelotti, Arda Güler'e bu dev maçta şans verecek mi, yoksa tecrübeli isimlerle mi sahaya çıkacak? Tüm bu soruların cevabı, bu akşam Bernabeu'da oynanacak mücadelede saklı.

👉REAL MADRID - ARSENAL RÖVANŞ MAÇI CANLI İZLE👈

REAL MADRID - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Arsenal maçı 16 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Alaba; Tchouameni, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli

👉REAL MADRID - ARSENAL MAÇI CANLI İZLE👈

TAKTİKSEL SAVAŞ: ANCELOTTI Mİ, ARTETA MI?

İlk maçta Arsenal'in yüksek tempolu pres oyunu ve hızlı kanat atakları, Real Madrid'in savunmasını dağıttı. Mikel Arteta'nın öğrencileri, Bernabeu'da da kompakt bir orta saha ve hızlı geçişlerle Real'in hatalarını cezalandırmayı hedefleyecek. Öte yandan, Carlo Ancelotti'nin evinde daha cesur bir oyun planı bekleniyor. Vinicius Jr. ve Kylian Mbappe'nin hızıyla kanatları zorlayacak olan Real Madrid, Bellingham'ın yaratıcılığına ve Modric'in tecrübesine güveniyor. Ancak, Real'in savunmadaki zaafları, özellikle Gabriel ve Saliba karşısında nasıl bir sınav verecek, merak konusu.

ARDA GÜLER'İN BERNABEU SAHNESİ

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğundan beri gözler üzerinde olan Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nin bu dev maçında kariyerinin en büyük fırsatlarından birini kovalıyor. İlk maçta süre alamayan 19 yaşındaki yıldız, Bernabeu'da taraftarların alkışları arasında sahaya çıkacak mı? Ancelotti, Arda'yı genellikle maçların ikinci yarısında joker olarak kullanıyor. Peki, genç yetenek, Arsenal'in disiplinli savunması karşısında fark yaratabilir mi?

REAL MADRID - ARSENAL: TARİHİ REKABET

Real Madrid ile Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 6 kez karşılaştı ve Real'in 3 galibiyetine karşılık Arsenal 2 kez kazandı. Ancak, Real Madrid'in Bernabeu'daki yenilmezlik serisi, Arsenal için büyük bir tehdit. Los Blancos, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Arsenal ise bu sezon deplasmanda oynadığı 4 Şampiyonlar Ligi maçında 2 galibiyet aldı. İlk maçta Saka ve Martinelli'nin golleriyle fark yaratan Arsenal, bu kez Bernabeu'da aynı başarıyı tekrarlayabilecek mi?

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