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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge 1-3 Aston Villa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Club Brugge 1-3 Aston Villa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge’u 3-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 23:15
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Club Brugge 1-3 Aston Villa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge'u 3-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı. Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, henüz 3. dakikada Leon Bailey'nin golüyle öne geçti. Club Brugge, bu gole 12. dakikada Maxim De Cuyper'in golüyle karşılık vererek eşitliği sağladı.

İlk yarı karşılıklı ataklarla geçerken, iki takım da fırsatlar yakalasa da skorda değişiklik olmadı. İkinci yarıda Aston Villa, oyunun kontrolünü eline aldı ve rakip kalede baskısını artırdı. Bu baskı, 82. dakikada Brandon Mechele'nin kendi kalesine attığı golle sonuç verdi ve Aston Villa tekrar öne geçti.

Bu golün hemen ardından, 83. dakikada kazanılan penaltıyı Marco Asensio gole çevirerek skoru 3-1'e taşıdı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Aston Villa, deplasmanda aldığı bu farklı galibiyetle rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Mart'ta Aston Villa'nın sahasında oynanacak.

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