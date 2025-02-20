  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında Guirassy, 10 golle zirvede

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında Guirassy, 10 golle zirvede

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu öncesinde Alman ekibi Borussia Dortmund'un Gineli futbolcusu Serhou Guirassy, gol krallığı yarışında 10 gol ile zirvede yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 13:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında Guirassy, 10 golle zirvede

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında dün Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalan Almanya ekibi Borussia Dortmund, ilk maçı 3-0 kazandığı için son 16 turuna yükselirken, Guirassy ile 59. dakikada penaltı vuruşundan ise faydalanamadı.

28 yaşındaki Gineli futbolcu, dün penaltı atışından yararlanamamasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 turu öncesinde gol krallığında zirvede bulunuyor.

Borussia Dortmund, son 16 turunda Aston Villa ya da Lille ile eşleşecek.

BARCELONA'DAN LEWANDOWSKI, 9 GOL İLE 2. SIRADA

İspanyol ekibi Barcelona'nın 36 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 kaydetti.

Lewandowski, organizasyonda Guirassy'nin ardından gol krallığı için zirve takibini sürdürüyor.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Benfica ya da PSG ile eşleşecek.

MANCHESTER CITY'DEN HAALAND VE BARCELONA'DAN RAPHINHA, 8'ER GOLLE 3. SIRAYI PAYLAŞIYOR

Organizasyonda Real Madrid'e elenen İngiltere temsilcisi Manchester City'nin 24 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland, 8 gol ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında 3. sırada yer alıyor.

Barcelona'nın 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Raphinha'nın da organizasyonda şimdiye kadar 8 golü bulunuyor.

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU, 4'ER GOL İLE 19. SIRADA

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün birer gol attığı karşılaşmada Fransa temsilcisi Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna çıkmıştı.

Milli futbolcular, organizasyonda şimdiye kadar attıkları 4'er gol ile gol krallığı listesinde 19. sırayı paylaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yoluna devam eden Benfica, son 16 turunda Barcelona ya da Liverpool ile karşılaşacak.

Organizasyonda son 16 turunda mücadele edecek takımlardan İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ise organizasyonda 2 golü bulunurken Real Madrid'de oynayan milli oyuncu Arda Güler'in ise henüz golü bulunmuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta ise milli futbolcu Kenan Yıldız, bu sezon organizasyonda 1 gol kaydetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son 16 turu öncesindeki sıralama şu şekilde:

SıraOyuncu ve TakımıGol
1Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)10
2Robert Lewandowski (Barcelona)9
3Erling Haaland (Manchester City)8
3Raphinha (Barcelona)8
5Harry Kane (Bayern Münih)7
5Kylian Mbappe (Real Madrid)7
5Vinicius Junior (Real Madrid)7
5Vangelis Pavlidis (Benfica)7
19Orkun Kökçü (Benfica)4
19Kerem Aktürkoğlu (Benfica)4

REKLAM - Türk Telekom
Gerçek ortaya çıktı! Derbiye Vincic'in seçilmesinin sebebi...
DİĞER
Dünyanın en iyi 15 futbol hakemi belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi bakın kaçıncı sırada?
CHP'den yine "tavşan aday" oyunu! İmamoğlu'nun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti
Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi!
İşte G.Saray'ın sezon sonu transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! 12:42
Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı ne zaman? Viktoria Plzen-Ferencvaros maçı ne zaman? 12:30
Real Sociedad-Midtjylland maçı ne zaman? Real Sociedad-Midtjylland maçı ne zaman? 12:24
Arsenal büyük zarar etti! Arsenal büyük zarar etti! 12:14
Ajax-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? Ajax-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? 12:06
Roma-Porto maçı ne zaman? Roma-Porto maçı ne zaman? 11:59
Daha Eski
Bodo/Glimt-Twente maçı ne zaman? Bodo/Glimt-Twente maçı ne zaman? 11:50
İşte G.Saray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı İşte G.Saray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı 11:43
Fırtına'da Banza Onuachu'yu yakalamak üzere Fırtına'da Banza Onuachu'yu yakalamak üzere 11:42
FCSB-PAOK maçı ne zaman? FCSB-PAOK maçı ne zaman? 11:41
Anderlecht-Fenerbahçe maçı bilgileri Anderlecht-Fenerbahçe maçı bilgileri 10:52
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 10:48