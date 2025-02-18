Atalanta 1-3 Club Brugge | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Club Brugge, Atalanta ile deplasmanda karşılaştı.
Eşleşmenin ilk maçında Belçika ekibi, son dakikada kazandığı penaltı ile 2-1 galip gelmişti.
İtalya'da oynana rövanş maçında Atalanta'ya şans tanımayan Brugge, son 16 biletini maçı 3-1 kazanarak kaptı.
Eşleşme böylelikle 5-2 sonuçlanmış oldu.
Atalanta'nın tek golü dakika 46'da Ademola Lookman'dan geldi.
Konuk ekibin gollerini ise dakika 3 ve 27'de Chemsdine Talbi, dakika 45+3'te Ferran Jutlgà Blanc kaydetti.