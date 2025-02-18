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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta 1-3 Club Brugge | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Atalanta 1-3 Club Brugge | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Club Brugge, deplasmanda Atalanta'yı devirerek son 16 biletini kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 01:15 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 01:15
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Atalanta 1-3 Club Brugge | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Club Brugge, Atalanta ile deplasmanda karşılaştı.

Eşleşmenin ilk maçında Belçika ekibi, son dakikada kazandığı penaltı ile 2-1 galip gelmişti.

İtalya'da oynana rövanş maçında Atalanta'ya şans tanımayan Brugge, son 16 biletini maçı 3-1 kazanarak kaptı.

Eşleşme böylelikle 5-2 sonuçlanmış oldu.

Atalanta'nın tek golü dakika 46'da Ademola Lookman'dan geldi.

Konuk ekibin gollerini ise dakika 3 ve 27'de Chemsdine Talbi, dakika 45+3'te Ferran Jutlgà Blanc kaydetti.

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