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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Devler Ligi'nde erken final

Devler Ligi'nde erken final

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turunda 2022-23 şampiyonu M.City, Arda Gülerli son şampiyon R.Madrid’le eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Devler Ligi'nde erken final

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. İlk 8'e giren Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, A.Madrid, B.Leverkusen, Lille ve A.Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi. İlk 8'e giremeyen 2022-23 şampiyonu M.City ile milli yıldızımız Arda Güler'in oynadığı son şampiyon Real Madrid, play-off turunda eşleşti. Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak. Play-off turunda ilk maçlar 11-12 Şubat'ta rövanş maçları ise 18-19 Şubat'ta oynanacak. Diğer eşleşmeler şöyle: Club Brugge-Atalanta, S.Lizbon- B.Dortmund, Celtic-B.Münih, Juventus- PSV, Feyenoord-Milan, Brest-PSG, Monaco-Benfica.

İki takım daha önce 5 kez Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırken 3'ünü kazanan İspanyol devi Real Madrid oldu.

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