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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco 2-3 Benfica | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Monaco 2-3 Benfica | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Monaco, Benfica'yı ağırladı. Mücadeleden 3 puan ile ayrılan taraf 3-2 skorla milli futbolcumuz Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 01:09 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 01:11
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Monaco 2-3 Benfica | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Monaco, Benfica'yı ağırladı. Mücadeleden 3 puan ile ayrılan taraf 3-2 skorla milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica oldu.

Bu karşılaşma sonrasında Benfica 9 puana yükselirken, Monaco 10 puanda kaldı.

Ayrıca Fransız ekibinde Wilfried Singo 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

E. Ben Seghir'in golü ile 13. dakikada Monaco açılışı yaptı: 1-0.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının 48. dakikasında Pavlidis'in golü ile Benfica beraberliği sağladı: 1-1.

S. Magassa, 67. dakikada ev sahibi Monaco'yu öne geçirdi: 2-1.

84. dakikada A. Cabral'ın kaydettiği gol ile Benfica, skoru eşitledi: 2-2.

88. dakikada Amdouni'nin golü ile Portekiz temsilcisi, deplasmanda 3 puanı aldı: 3-2

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