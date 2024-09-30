Salzburg - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Salzburg - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Salzburg ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salzburg - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALZBURG - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salzburg - Brest maçı 1 Ekim Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.