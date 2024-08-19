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Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Young Boys ile Galatasaray Play-Off ilk maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:43 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:43
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Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Young Boys - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Young Boys ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Young Boys - Galatasaray maçı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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