Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG 0-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) PSG - Dortmund maç özeti izle! (UEFA Şampiyonlar Ligi)

PSG 0-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) PSG - Dortmund maç özeti izle! (UEFA Şampiyonlar Ligi)

PSG ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan Alman ekibi finale adını yazdıran ilk takım oldu. Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Mats Hummels kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 21:56 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 00:03
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PSG 0-1 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) PSG - Dortmund maç özeti izle! (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain'i deplasmanda 1-0 yenen Borussia Dortmund, finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanşında, ilk maçta rakibine 1-0 yenilen Fransız ekibi PSG, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramadı.

İkinci yarının hemen başında Emery'nin vuruşunda direğe takılan PSG, 50. dakikada Hummels'in kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 geriye düştü.

Golden sonra baskısını artıran ve 88. dakikada Vitinha ile bir kez daha direği aşamayan PSG, kalan bölümde de gol bulamayınca Borussia Dortmund, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

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