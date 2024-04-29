Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, yarın oynanacak Bayern Münih - Real Madrid maçıyla başlayacak. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 10:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, yarın oynanacak Bayern Münih - Real Madrid maçıyla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması, yarın ve 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. Yarı final ilk maçında yarın Bayern Münih, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Bu turdaki tüm maçlar TSİ 22.00'de başlayacak. Yarı final rövanş müsabakaları ise 7-8 Mayıs'ta yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının programı şu şekilde:

YARIN

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

1 MAYIS ÇARŞAMBA

Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Biletleri kesildi! G.Saray'da 3 ayrılık birden
DİĞER
Son dakika haberleri: Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’yi yıkmışlardı! İsmail Kartal'ın yıldızını alıyorlar: Ne Ferdi ne de İrfan Can…
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek
Icardi'nin yedeği Real Madrid'den!
Hayal kırıklığı o 2 isim F.Bahçe'ye geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dortmund - PSG maçı ne zaman?
Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman?
2024 Nisan ayı enflasyon rakamları, beklenti anketi ve tahminler
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Nisan rakamları
KIŞ GERİ GELDİ | Meteoroloji haftalık raporu yayımladı: Sağanak, fırtına... (29 Nisan hava durumu)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hayal kırıklığı o 2 isim F.Bahçe'ye geri dönüyor! Hayal kırıklığı o 2 isim F.Bahçe'ye geri dönüyor! 10:46
Al Nassr - Al Khaleej maçı ne zaman? Al Nassr - Al Khaleej maçı ne zaman? 10:20
Icardi'nin yedeği Real Madrid'den! Icardi'nin yedeği Real Madrid'den! 10:12
Biletleri kesildi! G.Saray'da 3 ayrılık birden Biletleri kesildi! G.Saray'da 3 ayrılık birden 10:06
Al Ittihad - Al Hilal maçı ne zaman? Al Ittihad - Al Hilal maçı ne zaman? 10:05
F.Bahçe'de planlar altüst oldu! İsmail Kartal... F.Bahçe'de planlar altüst oldu! İsmail Kartal... 09:56
Daha Eski
G.Saray Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi G.Saray Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi 09:39
Dortmund - PSG maçı ne zaman? Dortmund - PSG maçı ne zaman? 09:12
Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman? Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman? 09:06
Batshuayi farkını ortaya koydu! Süper Lig'in en iyisi... Batshuayi farkını ortaya koydu! Süper Lig'in en iyisi... 09:03
Yunanistan'da Terim'e tepki! Yunanistan'da Terim'e tepki! 08:40
"Afrika Kupası olmasaydı..." "Afrika Kupası olmasaydı..." 08:21