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Rangers - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Rangers ile Ajax karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rangers - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 10:30
Rangers - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Rangers - Ajax maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Rangers ile Ajax kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Rangers - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RANGERS - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - Ajax maçı 1 Kasım Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

RANGERS - AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rangers

McGregor; Tavernier, King, Davies, Barisic; Sands, Davis; Sakala, Arfield, Kent; Colak

Ajax

Pasveer; Rensch, Bassey, Blind, Wijndal; Klaasen, Grillitsch, Taylor; Berghuis, Kudus, Ocampos

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