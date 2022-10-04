Eintracht Frankfurt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Eintracht Frankfurt - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Eintracht Frankfurt ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Tottenham maçı 4 Ekim Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.