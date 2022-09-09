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Napoli bombaladı

İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne müthiş başladı. Liverpool’u 4-1 deviren Napoli arenadaki iddiasını da göstermiş oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
Napoli bombaladı

Şampiyonlar Ligi bu hafta start alırken, haftanın en dikkat çeken sonucuna Napoli imza attı. İtalyan ekibi, İngiliz devi Liverpool'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek hem sezona müthiş bir başlangıç yaptı hem de bu arenadaki iddiasını ortaya koydu. Çizme temsilcisinde gecenin ismi ise takımın orta saha oyuncusu Piotr Zielinski oldu.

SIRADA AJAX

28 yaşındaki Polonyalı Piotr Zielinski, attığı 2 golle farklı galibiyetin kilit ismi oldu. Anguissa ve Giovanni Simeone Napoli'nin diğer sayılarını kaydetti, üstelik İtalyan ekibi Victor Osimhen ile bir de penaltı atışından yararlanamadı. Würgen Klopp'un öğrencileri ise ligde kötü başladığı sezonu Şampiyonlar Ligi'ne de taşıdı. Kırmızıların bir sonraki karşılaşması Ajax ile olacak.

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