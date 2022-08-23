Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kızılyıldız - Maccabi Haifa: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kızılyıldız - Maccabi Haifa: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Kızılyıldız ile Macabi Haifa 2-2 berabere kaldı. Evindeki ilk maçı 3-2 kazanan İsrail temsilcisi Haifa, böylece adını gruplara yazdıran taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 00:03
Kızılyıldız - Maccabi Haifa: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Kızılyıldız ile Maccabi Haifa karşı karşıya geldi. İsrail temsilcisi Haifa, son dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve adını gruplara yazdırmayı başardı.

Sırp ekibi Kızılyıldız, 27'de Aleksandar Pesic ve 43'te Mirko Ivanic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Pes etmeyen ve müthiş bir geri dönüşe imza atan Maccabi Haifa, 45'te Daniel Sundgren ve 90'da Milan Pavkov'un (k.k.) golleriyle turladı.

Maccabi Haifa böylece Devler Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanırken, Kızılyıldız ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

DİĞER
Civan Canova’nın cenazesinde saygısızlık! Civan Canova’nın cenaze törenine katılan kadın selfie çekmeye çalıştı!
Kardeşlerim için geri sayım başladı! Yeni sezon yayın tarihi belli oldu! İşte ilk tanıtım...
G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı açıklandı
Beşiktaş Kerem Atakan transferini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Kopenhag maçı saat kaçta?
Benfica - Dinamo Kiev maçı saat kaçta?
Meteoroloji uyardı! 7 il için sarı alarm verildi...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Gram altın fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maccabi Haifa Devler Ligi'nde! Maccabi Haifa Devler Ligi'nde! 00:03
Viktoria Plzen geriden gelip turladı! Viktoria Plzen geriden gelip turladı! 00:00
Benfica Devler Ligi'nde gruplara kaldı! Benfica Devler Ligi'nde gruplara kaldı! 23:49
Fenerbahçe Beko sezonu açtı Fenerbahçe Beko sezonu açtı 23:43
Uğurcan taraftara seslendi! Kopenhag maçında... Uğurcan taraftara seslendi! Kopenhag maçında... 23:02
Emerson West Ham United'da! Emerson West Ham United'da! 22:48
Daha Eski
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi 22:42
Fortuna Sittard'dan flaş Burak Yılmaz kararı! Fortuna Sittard'dan flaş Burak Yılmaz kararı! 22:40
Alioski'den transfer itirafı! "Geçen sezon..." Alioski'den transfer itirafı! "Geçen sezon..." 21:01
G.Saray 21'lik golcünün peşine düştü! G.Saray 21'lik golcünün peşine düştü! 19:58
Kopenhag cephesi iddialı: Korkmuyoruz Kopenhag cephesi iddialı: Korkmuyoruz 19:51
G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı açıklandı G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı açıklandı 19:41