Kızılyıldız - Maccabi Haifa: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Kızılyıldız ile Maccabi Haifa karşı karşıya geldi. İsrail temsilcisi Haifa, son dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve adını gruplara yazdırmayı başardı.

Sırp ekibi Kızılyıldız, 27'de Aleksandar Pesic ve 43'te Mirko Ivanic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Pes etmeyen ve müthiş bir geri dönüşe imza atan Maccabi Haifa, 45'te Daniel Sundgren ve 90'da Milan Pavkov'un (k.k.) golleriyle turladı.

Maccabi Haifa böylece Devler Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanırken, Kızılyıldız ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.