Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi ⚽Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte rövanş maçının muhtemel 11’leri!

Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte rövanş maçının muhtemel 11’leri!

Real Madrid - Manchester City karşılaşması için geri sayım başladı! Finale adını yazdırmak isteyen her iki takım için de büyük önem taşıyan rövanş maçının detayları futbolseverler tarafından gündemde yerini aldı. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Manchester City maçının muhtemel 11’leri ve karşılaşmaya dair merak edilenler…

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:04
⚽Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte rövanş maçının muhtemel 11’leri!

Real Madrid - Manchester City rövanş maçını canlı takip etmek için tıklayınız..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam doruğa çıkacak! Manchester City ile Real Madrid yarı final ilk maçında kozlarını paylaşmış ve Manchester City sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Rövanş maçını merak eden futbolseverler detayları araştırılmaya devam ediyor. Peki, Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte rövanş maçına dair merak edilenler...

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Manchester City rövanş maçı 4 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de ve TV8,5'ta canlı yayınlanacak.

ADINI FİNALE YAZDIRMAYA ÇALIŞACAK

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında bugün Manchester City'yi ağırlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City ile kozlarını paylaşacak.

👉⚽Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor.

👉⚽İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ise skor avantajını iyi değerlendirip, adını bir kez daha finale yazdırmaya çalışacak.

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