Villarreal 1-0 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerde devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Villarreal ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetti.
Ev sahibi ekip maça, Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan, Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso, Moreno ve Danjuma 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Coman ve Lewandowski 11'iyle sahada yer aldı.
Zorlu maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Villarreal oldu. Villarreal'e galibiyeti getiren golü 8. dakikada Arnaut Danjuma kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak.