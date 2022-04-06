Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Villarreal 1-0 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

Villarreal 1-0 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor haberi.. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürüyor. Çeyrek finalin ilk ayağında Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk eden Villarreal rakibini 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 23:54
Villarreal 1-0 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerde devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Villarreal ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetti.

Ev sahibi ekip maça, Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan, Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso, Moreno ve Danjuma 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Coman ve Lewandowski 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Villarreal oldu. Villarreal'e galibiyeti getiren golü 8. dakikada Arnaut Danjuma kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

DİĞER
Son dakika: Valerien Ismael Beşiktaş’ta biletini kesti, Emre Belözoğlu yıldız oyuncu için devreye girdi! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…
Karim Benzema'nın gecesi! Real Madrid'in yıldızı Chelsea'yi yıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor