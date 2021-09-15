Club Brugge - PSG: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Fransa devi PSG, deplasmanda Club Brugge'ye konuk oldu. Neymar, Mbappe ve Lionel Messi'nin formasını giydiği PSG, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

PSG'nin golü 15. dakikada Ander Herrera'dan geldi. Club Brugge'ün golünü ise 27. dakikada Hans Vanaken kaydetti.

İLK 11'LER

Club Brugge: Mignolet, Balanta, Hendry, Nsoki, Mata, Vormer, Vanaken, Sobol, Lang, De Ketelaere, Sowah

Paris Saint-Germain: Keylor Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Ander Herrera, Paredes, Wijnaldum, Messi, Mbappe, Neymar.