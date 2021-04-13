Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

çeyrek final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 13:37 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 13:38
Chelsea - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

çeyrek final mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Chelsea ilk maçta 2-0 galip gelmişti. Peki, Chelsea - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Porto Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da 'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - PORTO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Rüdiger, Hudson-Odoi, , Kovacic, Chilwell, Mount, Havertz, Pulusic

Porto: Marchesin, Managa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Oliveira, Corona, Otavio, , Taremi

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