CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Rize şov başladı

Rize şov başladı

Ç.Rizespor, Beşiktaş’tan Tayyip Talha’yı renklerine bağladı. Atmacalar, G.Saray’la da Ahmed Kutucu için anlaştı. Oyuncu kiralık olarak oynayacak

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Rize şov başladı

Geçen sezon dalgalı bir performans sergilemesine rağmen ligi 41 puanla 8'inci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, transferde gaza bastı... Bu sezon daha iddialı bir kadroyla lige başlamak isteyen Karadeniz ekibi, Bakayoko, Zakarias Ariss ve Modibo Sagnan'ın ardından dün Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u da renklerine bağladı. 26 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Rize transferi; "Rizespor'umuz, Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

KUTUCU'DA İŞLEM TAMAM

Atmacalar, bununla da kalmadı ve Tayyip Talha Sanuç'un ardından bu kez Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu'yla da her konuna anlaştı. Yeşil-mavililer, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı, sözleşmede ise satın alma opsiyonu yok. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre ise; Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'dan aldığı tüm maaşı Rizespor ödeyecek. Tecrübeli futbolcu, bugün Çaykur Rizespor'un kampına katılacak.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Çaykur Rizespor, Tayyip Talha ve Ahmed Kutucu'nun yanı sıra; Fenerbahçe'den de Mimovic'i istiyor. Sırp oyuncunun transfer edilmesi halinde talipleri olan Taha Şahin'le yollar ayrılacak. Atmacaların bu hafta içinde Fenerbahçe'yle masaya oturması bekleniyor.

G.Saray'ın transferi Messi'li Arjantin'den!
F.Bahçe'ye transferde sürpriz orta saha!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Ahbap-Babala TV hattında dolaylı para trafiği bilirkişi raporunda! Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis ve kumar şirketlere para transferi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Leao müjdesi!
Yamal'dan Dünya Kupası zaferi sonrası dikkat çeken davranış
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu! Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu! 01:33
F.Bahçe eski yıldızını yeniden kadrosuna katıyor! F.Bahçe eski yıldızını yeniden kadrosuna katıyor! 01:33
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 5 oyuncu... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 5 oyuncu... 01:33
G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor 01:32
Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! 01:32
Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! 01:32
Daha Eski
F.Bahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi F.Bahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi 01:32
G.Saray'dan forvete sürpriz 2 aday! G.Saray'dan forvete sürpriz 2 aday! 01:32
Beşiktaş'ta 7 isim yolcu! Italiano biletlerini kesti Beşiktaş'ta 7 isim yolcu! Italiano biletlerini kesti 01:32
Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! 01:32
Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! 01:32
G.Saray'da 4 ayrılık birden! İsimleri TFF'ye bildirilmedi G.Saray'da 4 ayrılık birden! İsimleri TFF'ye bildirilmedi 01:32