Rize şov başladı

Geçen sezon dalgalı bir performans sergilemesine rağmen ligi 41 puanla 8'inci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, transferde gaza bastı... Bu sezon daha iddialı bir kadroyla lige başlamak isteyen Karadeniz ekibi, Bakayoko, Zakarias Ariss ve Modibo Sagnan'ın ardından dün Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u da renklerine bağladı. 26 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Rize transferi; "Rizespor'umuz, Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

KUTUCU'DA İŞLEM TAMAM

Atmacalar, bununla da kalmadı ve Tayyip Talha Sanuç'un ardından bu kez Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu'yla da her konuna anlaştı. Yeşil-mavililer, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı, sözleşmede ise satın alma opsiyonu yok. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre ise; Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'dan aldığı tüm maaşı Rizespor ödeyecek. Tecrübeli futbolcu, bugün Çaykur Rizespor'un kampına katılacak.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Çaykur Rizespor, Tayyip Talha ve Ahmed Kutucu'nun yanı sıra; Fenerbahçe'den de Mimovic'i istiyor. Sırp oyuncunun transfer edilmesi halinde talipleri olan Taha Şahin'le yollar ayrılacak. Atmacaların bu hafta içinde Fenerbahçe'yle masaya oturması bekleniyor.