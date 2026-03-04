Çaykur Rizespor çıkışa geçti

Kocaelispor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle coşan formunun zirvesindeki Atmacalar, Antalya’yı da gözüne kestirdi
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Çaykur Rizespor, Recep Uçar yönetiminde yükseliş dönemine girdi. G.Birliği deplasmanından beraberlikle döndükten sonra sahasında Kocaelispor engelini 2 golle aşan Atmacalar, ardından Kasımpaşa'da da 3-0'la gol şov yaparak bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. 3 maçtır namağlup olan Karadeniz ekibinde teknik direktör Recep Uçar, Antalyaspor karşısında da serilerini sürdürmek istediklerini vurguladı. Uçar, "Taraftarlarımızı uzun süredir mutlu edemiyorduk. Burada 3. ayımızı tamamladık. Oynadığımız oyunların karşılığını alamıyorduk. Son iki haftada karşılığını aldığımız için mutluyuz. Amacımız yakaladığımız ivmeyi sezon sonuna kadar devam ettirip, ligi en iyi noktada bitirmek olacak" diye umut dağıttı.