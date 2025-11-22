Samet hazır kıta

Trendyol Süper Lig'de yarın şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un milli stoperi Samet Akaydin, kritik maç için umut dağıttı. Radyospor'a konuşan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı sezona çok iyi başladığının altını çizerek, "Sezona çok iyi başladığımı düşünüyorum. Bu sezon özel olarak çalışıyorum, kendime iyi bakıyorum. Önümüzde Dünya Kupası var, oraya gidebilmek için çok çalışacağım. Fenerbahçe çok iyi bir çıkış yakaladı. İyi bir takım oldular. Rizespor'a karşı oynayacaklar, bizim için zor bir maç olacak. Güzel ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. İyi olan kazansın diyelim" diye konuştu.

HEDEFİM AVRUPA

Samet Akaydin, hedefinin Avrupa olduğunu da belirtti. Akaydin, "Hedeflerim bitmez. İnşallah Avrupa'da da oynarım. F.Bahçe'deyken İtalya'dan teklifler almıştım. Kontratım bitiyor ama şu an Rizespor'dayım. Bakalım neler olacak" dedi.