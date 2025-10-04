Rize'den 5'lik şov

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta evinde Kasımpaşa'ya yenilen ve zor günler geçiren Çaykur Rizespor, Antalyaspor deplasmanında Rak-Sakyi-Laçi ikilisiyle gol şov yapıp nefes aldı. Atmacalar, 4'te Laçi'nin asistinde Rak-Sakyi'yle öne geçti. 9'da Emrecan'ın pasında bu sefer Jurecka, farkı ikiye çıkardı.

Akdeniz ekibi, gol için fazla beklemedi. 13'te Van de Streek'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Soner Dikmen, ceza alanına girip şutunu çekti. Top, kaleci Fofana'nın solundan filelere gitti ve ilk yarı 2-1 Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARIDA 4 GOL DAHA

İkinci yarıya da golle başlayan Karadeniz temsilcisi oldu. 48'de RakSakyi-Laçi ikilisi, bir kez daha sahne aldı. Laçi'nin yükselttiği topu göğsüyle kontrol eden Sakyi, şık bir vuruşla tekrar farkı ikiye çıkardı. Van de Streek, 58'de şiddetli itirazdan çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 86'da Zeqiri skoru 4-1 yaptı. 89'da Cvancara, farkı ikiye düşürdü. 90+1'de Mihaila 5-2'lik farklı sonucu ilan etti.

SİFTAH GÜNÜ

Rizespor'un 22 yaşındaki İngiliz sağ açığı Sakyi, bu sezon 2. maçında 2 golle siftah yaptı ve galibiyete damga vurdu. 29 yaşındaki Arnavut maestrosu Laçi de 2 asistle bu sezon ilk kez skor katkısı yaptı.

İNSANLIK ÖLÜYOR

Antalyaspor taraftarları Rizespor maçında katil İsrail'i protesto etti. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi. Futbolseverler, tribünde üzerinde "Özgür Filistin" yazısı bulunan Filistin bayrağı açtı. Ayrıca tribüne "Filistin'de insanlık ölüyor" ve "Özgür Filistin" pankartları asıldı. Tribünler hep bir ağızdan, İsrail'in Gazze'deki insanlık katliamına tepki gösterdi.