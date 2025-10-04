CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Rize'den 5'lik şov

Rize'den 5'lik şov

Rizespor, Sakyi’nin 2 gol, Laçi’nin 2 asistle yıldızlaştığı maçta Akrepler’i 5-2 yendi. Mihaila’nın yaklaşık 55 metreden attığı gol maça damga vurdu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rize'den 5'lik şov

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta evinde Kasımpaşa'ya yenilen ve zor günler geçiren Çaykur Rizespor, Antalyaspor deplasmanında Rak-Sakyi-Laçi ikilisiyle gol şov yapıp nefes aldı. Atmacalar, 4'te Laçi'nin asistinde Rak-Sakyi'yle öne geçti. 9'da Emrecan'ın pasında bu sefer Jurecka, farkı ikiye çıkardı.

Akdeniz ekibi, gol için fazla beklemedi. 13'te Van de Streek'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Soner Dikmen, ceza alanına girip şutunu çekti. Top, kaleci Fofana'nın solundan filelere gitti ve ilk yarı 2-1 Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARIDA 4 GOL DAHA

İkinci yarıya da golle başlayan Karadeniz temsilcisi oldu. 48'de RakSakyi-Laçi ikilisi, bir kez daha sahne aldı. Laçi'nin yükselttiği topu göğsüyle kontrol eden Sakyi, şık bir vuruşla tekrar farkı ikiye çıkardı. Van de Streek, 58'de şiddetli itirazdan çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 86'da Zeqiri skoru 4-1 yaptı. 89'da Cvancara, farkı ikiye düşürdü. 90+1'de Mihaila 5-2'lik farklı sonucu ilan etti.

SİFTAH GÜNÜ

Rizespor'un 22 yaşındaki İngiliz sağ açığı Sakyi, bu sezon 2. maçında 2 golle siftah yaptı ve galibiyete damga vurdu. 29 yaşındaki Arnavut maestrosu Laçi de 2 asistle bu sezon ilk kez skor katkısı yaptı.

İNSANLIK ÖLÜYOR

Antalyaspor taraftarları Rizespor maçında katil İsrail'i protesto etti. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi. Futbolseverler, tribünde üzerinde "Özgür Filistin" yazısı bulunan Filistin bayrağı açtı. Ayrıca tribüne "Filistin'de insanlık ölüyor" ve "Özgür Filistin" pankartları asıldı. Tribünler hep bir ağızdan, İsrail'in Gazze'deki insanlık katliamına tepki gösterdi.

İşte dev derbinin 11'leri!
Duran dev maçta sahada olacak!
DİĞER
Nicolo Zaniolo'dan çarpıcı itiraflar! "Geçmişte çok hata yaptığımı biliyorum"
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:30
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:29
Bolu'da kazanan Esenler Erok! Bolu'da kazanan Esenler Erok! 00:19
Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... 00:14
Fırtına evinde kazandı! Fırtına evinde kazandı! 00:14
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! 00:14
Daha Eski
Trabzonspor'dan Filistin'e destek! Trabzonspor'dan Filistin'e destek! 00:14
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü 00:14
Anadolu Efes Karadağ'da mağlup Anadolu Efes Karadağ'da mağlup 00:14
F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti! 00:14
Gol düellosunda kazanan Rize! Gol düellosunda kazanan Rize! 00:14
Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! 00:14