  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Rizespor Ömür imzaya geliyor

Ömür imzaya geliyor

İlk transferini Samet Akaydin ile yapan Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür’ü Hull City’den 6 aylığına kiraladı. 25 yaşındaki milli maestro, pazartesi günü imzayı atacak

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömür imzaya geliyor

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Çaykur Rizespor, büyük bir transfer bombasını patlattı. Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydin'i transfer ederek ilk takviyesini gerçekleştiren yeşil-mavili takım, bir dönem Trabzonspor'da fırtınalar koparan Abdülkadir Ömür'ü de renklerine bağlıyor. Bordo mavili kulüpten 1 Şubat 2024 tarihinde 2.5 milyon euro'ya İngiltere Championship takımlarından Hull City'ye giden 25 yaşındaki 10 numara, İngiltere'de istediği ortamı bir türlü bulamadı.

14 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Hull City'de son 5 karşılaşmada kadroya dahi alınmayan Ömür, İngiliz ekibinden ayrılma isteğini belirtti. Çaykur Rize ve Eyüpspor hemen devreye girerek teklif sundu. İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden Ömür, bu sezon forma giydiği 21 maçta 1 asist kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor'a 'evet' dedi ve kiralık olarak pazartesi günü imzayı atacak. Karadeniz ekibi, 14 kez A Milli Takım forması da giyen Abdülkadir Ömür'ü 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağlayacak.

F.Bahçe'de Mimovic için kiralık formülü!
İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü
DİĞER
Son dakika haberi: Usta isimden Alvaro Morata için çarpıcı sözler! “Soğuğa alışık adam ama...”
FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası"nın üzerinden 13 yıl geçti! Kirli plan o ziyaretle çöktü
G.Saray stoper transferini resmen açıkladı!
Kartal'dan Breivik harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! 01:37
Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! 01:30
F. Torres coştu! Barça farklı turladı F. Torres coştu! Barça farklı turladı 01:19
F. Torres coştu! Barça farklı turladı F. Torres coştu! Barça farklı turladı 01:19
Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! 01:02
Fiorentina Inter’i farklı geçti! Fiorentina Inter’i farklı geçti! 01:02
Daha Eski
Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! 01:00
A. Efes Panathinaikos'a diş geçiremedi! A. Efes Panathinaikos'a diş geçiremedi! 00:47
Göztepe 3 puanı tek golle aldı! Göztepe 3 puanı tek golle aldı! 00:47
İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü 00:47
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 00:47
F.Bahçe Beko R.Madrid'i devirdi! F.Bahçe Beko R.Madrid'i devirdi! 00:47