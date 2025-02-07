Ömür imzaya geliyor

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Çaykur Rizespor, büyük bir transfer bombasını patlattı. Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydin'i transfer ederek ilk takviyesini gerçekleştiren yeşil-mavili takım, bir dönem Trabzonspor'da fırtınalar koparan Abdülkadir Ömür'ü de renklerine bağlıyor. Bordo mavili kulüpten 1 Şubat 2024 tarihinde 2.5 milyon euro'ya İngiltere Championship takımlarından Hull City'ye giden 25 yaşındaki 10 numara, İngiltere'de istediği ortamı bir türlü bulamadı.

14 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Hull City'de son 5 karşılaşmada kadroya dahi alınmayan Ömür, İngiliz ekibinden ayrılma isteğini belirtti. Çaykur Rize ve Eyüpspor hemen devreye girerek teklif sundu. İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden Ömür, bu sezon forma giydiği 21 maçta 1 asist kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor'a 'evet' dedi ve kiralık olarak pazartesi günü imzayı atacak. Karadeniz ekibi, 14 kez A Milli Takım forması da giyen Abdülkadir Ömür'ü 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağlayacak.