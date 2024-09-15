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Haberler Rizespor

Osimhen ile çarpışan Çaykur Rizesporlu Alikulov'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta sakatlanan Khusniddin Alikulov'un yüz kemiğinde kırık olduğu belirlendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 12:59 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 13:02
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Osimhen ile çarpışan Çaykur Rizesporlu Alikulov'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta sakatlanan Khusniddin Alikulov'un yüz kemiğinde kırık olduğu belirlendi.

Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün oynanan maçta hava topu mücadelesine girdiği sırada kafa darbesi sonucunda sakatlandığını hatırlattı.

Türüt, futbolcunun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedaviye alındığına işaret ederek, "Yapılan tüm muayene, tetkik ve konsültasyonları sonucunda yüz kemiği (maxilla) kırığı tespit edilmiş ve beyin sarsıntısına ait bulgu saptanmamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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