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Rizespor teknik direktörü İlhan Palut: Beşiktaş'a karşı bedel ödersiniz!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibinde teknik direktör İlhan Palut karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 22:38
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Rizespor teknik direktörü İlhan Palut: Beşiktaş'a karşı bedel ödersiniz!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu.

Karadeniz ekibinde teknik direktör İlhan Palut karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İlhan Palut: "İstatistikler sürekliliği sağlayabildiğiniz zaman önemli. 7 maçtır yenilmiyorduk ama boş bulunduğunuzda 4 de yersiniz fazlasını da yersiniz. Defansif olarak baktığımızda son derece kötü ikili mücadele gösterdik. Rakibin driblinglerini engelleyemedik."

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI BEDEL ÖDERSİNİZ"

"Şok goller oldu ilk 2 gol. İkinci yarı ir şeyler yapabilir miyiz derken bir gol daha yedik. VAR'dan dönen gol bir kıvılcım olabilirdi ama olmadı. Bu kadar kötü defans yaparsanız, iyi durumda olmasa da Beşiktaş'a karşı bedel ödersiniz." dedi.

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