Rizespor - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.
RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Gaziantep FK maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LER
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Yasin, Boldrin, Umar Aminu, Sabo, Pohjanpalo
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Furkan, Doğan, Halil İbrahim, Maxim, Figueieredo, Muhammet