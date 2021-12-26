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Rizespor - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Gaziantep FK, Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 13:20
Rizespor - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Gaziantep FK maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Yasin, Boldrin, Umar Aminu, Sabo, Pohjanpalo

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Furkan, Doğan, Halil İbrahim, Maxim, Figueieredo, Muhammet

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