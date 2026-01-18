CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Madrid İspanya'da gündem Arda Güler: Yangını söndürdü

İspanya'da gündem Arda Güler: Yangını söndürdü

Levante karşısında ikinci yarıda oyuna giren ve Real Madrid'de galibiyet ateşini yakan Arda Güler, 2-0'lık skorla kazandıkları mücadelede maçın oyuncusu seçildi. Milli yıldızın göz kamaştıran performansı İspanyol basınında gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 11:14
İspanya'da gündem Arda Güler: Yangını söndürdü

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'ndaki 3-2'lik Albacete hezimetinin ardından La Liga'da Levante'yi ağırladı. Taraftarların ıslıklı protestoları arasında ilk yarı golsüz eşitlik ile sonuçlanırken ikinci yarıda oyuna giren Arda Güler, performansı ile galibiyetin kilit ismi oldu.

İspanya'da gündem Arda Güler: Yangını söndürdü

2-0'lık galibiyet ile sonuçlanan karşılaşmada bir asist kaydeden ve takıma penaltı kazandıran pozisyonun mimarı olan Arda, maçın oyuncusu ödülünü alırken performansı İspanyol basınında manşetlere taşındı. İşte milli yıldız için kullanılan o ifadeler ve övgü dolu sözler...

İspanya'da gündem Arda Güler: Yangını söndürdü

AS: TARAFTARIN ÖFKESİNDEN KURTARDI

Türk oyuncunun oyuna girişi, kötü futbol oynayan Real Madrid'i taraftarının öfkesinden kurtardı. Islıklarla protesto edilen çok kötü bir ilk yarının ardından, ikinci yarıda iyi bir reaksiyon geldi.

İspanya'da gündem Arda Güler: Yangını söndürdü

EL CORREO: R. MADRID'İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Arda Güler'in sol ayağındaki sihirli dokunuş, Real Madrid'in çehresini değiştirdi ve Santiago Bernabeu'daki yangını söndürdü.

İspanya'da gündem Arda Güler: Yangını söndürdü

MUNDO DEPORTIVO: OYUNA YENİ BİR SOLUK GETİRDİ

Arda Güler'in oyuna girmesi Real Madrid'e daha fazla enerji ve her şeyden önemlisi daha fazla hücum seçeneği kazandırdı. Hem aklını hem ayağını sahada ortaya koydu ve ikinci yarıda karşılaşmanın en iyi oyuncusuydu.

İspanya'da gündem Arda Güler: Yangını söndürdü

"ÇOK YETENEKLİ BİR ÇOCUK"

Teknik direktör Arbeloa, maç sonrası basına yaptığı açıklamada Arda Güler için "Çok yetenekli bir çocuk. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor, son pasları veriyor ve yaşına göre oldukça tecrübeli. Albacete'de çok çalıştı. Özel, farklı bir yetenek. Arda Güler önemli bir futbolcu olacak." ifadelerini kullandı.

