İspanya'da gündem Arda Güler: Yangını söndürdü

MUNDO DEPORTIVO: OYUNA YENİ BİR SOLUK GETİRDİ Arda Güler'in oyuna girmesi Real Madrid'e daha fazla enerji ve her şeyden önemlisi daha fazla hücum seçeneği kazandırdı. Hem aklını hem ayağını sahada ortaya koydu ve ikinci yarıda karşılaşmanın en iyi oyuncusuydu.

"ÇOK YETENEKLİ BİR ÇOCUK" Teknik direktör Arbeloa, maç sonrası basına yaptığı açıklamada Arda Güler için "Çok yetenekli bir çocuk. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor, son pasları veriyor ve yaşına göre oldukça tecrübeli. Albacete'de çok çalıştı. Özel, farklı bir yetenek. Arda Güler önemli bir futbolcu olacak." ifadelerini kullandı.