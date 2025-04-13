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Haberler Real Madrid Alaves 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU-ÖZET (İspanya La Liga)

Alaves 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU-ÖZET (İspanya La Liga)

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Ancelotti'nin öğrencileri oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 17:11 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 19:30
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Alaves 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU-ÖZET (İspanya La Liga)

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Galibiyet golünü dakika 34'de Carnavinga kaydetti.

Mücadelenin 38. dakikasında Mbappe'nin, 70. dakikasında ise ev sahibi ekipten M. Sanchez'in kırmızı kart görmesi ile takımlar 10'ar kişi kaldı.

Arda Güler, 63. dakikada yerini Bellingham'a bıraktı.

MBAPPE'DEN SERT FAUL

Dakika 38'de Kylian Mbappe, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görerek sahayı terk etti. Rakibine yaptığı sert faulun ardından özür dilemeden soyunma odasına yönelen yıldız oyuncu, taraftarların tepkisini topladı.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

-5/8 kazanılan ikili mücadele

-3/3 isabetli uzun pas

-4 kazanılan faul

-1/2 başarılı şut

-13/14 (%93) pas isabeti

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