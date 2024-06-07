Carlo Ancelotti'den Arda Güler için flaş karar! Kylian Mbappe transferi sonrası...

Marca'daki radyo programında konuşan Sanchez, "Arda Güler önümüzdeki sezon orta sahada oynayacak. Bu adam gelecek yıl çok önemli bir rol oynayacak ve daha fazla forma süresi bulacak. Vinicius ve Mbappe'nin oynadığı maçlarda Arda'nın orta sahayı tamamladığı maçlar olursa şaşırmayın." ifadelerine yer verdi.

Arda'nın mevkisinin değiştirilme nedeni olarak ise Kylian Mbappe'nin transfer edilmesi gösterildi. Ancelotti'nin bu nedenle hem Mbappe hem de Endrick transferleri nedeniyle Arda'yı merkez orta sahada oynatacağı kaydedildi.