Carlo Ancelotti'den Arda Güler için flaş karar! Kylian Mbappe transferi sonrası...

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid geride kalan sezonu başarılarla tamamladı.
Başkent ekibi La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürdü.
Real Madrid bu başarıların ardından Kylian Mbappe transferini de duyurarak taraftarlarını bir hayli mutlu etti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından sezonun sonuna doğru ilk 11'de kendisine yer bulmaya başlayan Arda Güler'in takımdaki durumu büyük merak konusu haline geldi.
İSPANYOL GAZETECİ DUYURDU!
Hürriyet'in derlediği haberde İspanyol gazeteci Josa Luis Sanchez, milli yıldız ile ilgili olarak dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Sanchez genç yeteneğin yeni sezonda farklı bir mevkide forma terleteceğini belirtti.
Marca'daki radyo programında konuşan Sanchez, "Arda Güler önümüzdeki sezon orta sahada oynayacak. Bu adam gelecek yıl çok önemli bir rol oynayacak ve daha fazla forma süresi bulacak. Vinicius ve Mbappe'nin oynadığı maçlarda Arda'nın orta sahayı tamamladığı maçlar olursa şaşırmayın." ifadelerine yer verdi.
Arda'nın mevkisinin değiştirilme nedeni olarak ise Kylian Mbappe'nin transfer edilmesi gösterildi. Ancelotti'nin bu nedenle hem Mbappe hem de Endrick transferleri nedeniyle Arda'yı merkez orta sahada oynatacağı kaydedildi.