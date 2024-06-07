Haberler Real Madrid Carlo Ancelotti'den Arda Güler için flaş karar! Kylian Mbappe transferi sonrası...

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için flaş karar! Kylian Mbappe transferi sonrası...

Real Madrid kısa süre önce olay bir transfer gerçekleştirerek Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattığını resmen duyurmuştu. Mbappe'nin transferinin ardından Carlo Ancelotti'den milli yıldızımız Arda Güler için flaş karar geldi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 16:06
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Carlo Ancelotti'den Arda Güler için flaş karar! Kylian Mbappe transferi sonrası...

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid geride kalan sezonu başarılarla tamamladı.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için flaş karar! Kylian Mbappe transferi sonrası...

Başkent ekibi La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürdü.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için flaş karar! Kylian Mbappe transferi sonrası...

Real Madrid bu başarıların ardından Kylian Mbappe transferini de duyurarak taraftarlarını bir hayli mutlu etti.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için flaş karar! Kylian Mbappe transferi sonrası...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sezonun sonuna doğru ilk 11'de kendisine yer bulmaya başlayan Arda Güler'in takımdaki durumu büyük merak konusu haline geldi.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için flaş karar! Kylian Mbappe transferi sonrası...

İSPANYOL GAZETECİ DUYURDU!

Hürriyet'in derlediği haberde İspanyol gazeteci Josa Luis Sanchez, milli yıldız ile ilgili olarak dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için flaş karar! Kylian Mbappe transferi sonrası...

Sanchez genç yeteneğin yeni sezonda farklı bir mevkide forma terleteceğini belirtti.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için flaş karar! Kylian Mbappe transferi sonrası...

Marca'daki radyo programında konuşan Sanchez, "Arda Güler önümüzdeki sezon orta sahada oynayacak. Bu adam gelecek yıl çok önemli bir rol oynayacak ve daha fazla forma süresi bulacak. Vinicius ve Mbappe'nin oynadığı maçlarda Arda'nın orta sahayı tamamladığı maçlar olursa şaşırmayın." ifadelerine yer verdi.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için flaş karar! Kylian Mbappe transferi sonrası...

Arda'nın mevkisinin değiştirilme nedeni olarak ise Kylian Mbappe'nin transfer edilmesi gösterildi. Ancelotti'nin bu nedenle hem Mbappe hem de Endrick transferleri nedeniyle Arda'yı merkez orta sahada oynatacağı kaydedildi.

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