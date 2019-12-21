Zidane: Guardiola dünyanın en iyi antrenörü
Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, Manchester City'nin tecrübeli teknik direktörü Pep Guardiola'ya övgüler yağdırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane, Manchester City'nin İspanyol menajeri Pep Guardiola'ya olan hayranlığını açıkladı. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda rakip olan ikiliden Zidane, Bilbao maçı öncesi basın mensuplarına şöyle konuştu:
City ile çok fazla karşılaştık. Hem oyuncu olarak hem de antrenör olarak onlara büyük saygı duyuyorum. Çünkü ben Guardiola'nın dünyanın en iyi antrenörü olduğuna inanıyorum. Tüm kariyeri boyunca da bunu gösterdi.
İki takım, Devler Ligi ilk maçında 26 Şubat 2020'de karşı karşıya gelecek.
- 21.12.2019
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