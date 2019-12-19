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19 Aralık 2019, Perşembe
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Madrid'li yıldızın bacağının son hali şoke etti!

Madrid'li yıldızın bacağının son hali şoke etti!

'da oynanan mücadelesi sonrası bir gazeteci 'in Fransız defans oyuncusu 'ın rakibi Lenglet'in tekmesi sonrası bacağında oluşan yara izlerini paylaştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya'da oynanan mücadelesi 0-0 eşitlikle sona ermişti. Karşılaşmada öne çıkan olay ise 'lı Lenglet'in vatandaşı 'a yaptığı hareket oldu.

Katalan ekibinin ceza sahası içinde yaşanan pozisyona penaltı çalınmamasından şikayet eden 'de, Varane'ın bacağının son hali ise şoke etti.

Lenglet'in pozisyonun penaltı olmadığını dile getirmesinin ardından İspanyol gazeteci Jose Luis Sanchez, Fransız defans oyuncusunun bacağına gelen darbe ile oluşan izleri paylaştı.


  1. 19.12.2019
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