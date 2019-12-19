Madrid'li yıldızın bacağının son hali şoke etti!

İspanya'da oynanan El Clasico mücadelesi 0-0 eşitlikle sona ermişti. Karşılaşmada öne çıkan olay ise Barcelona'lı Lenglet'in vatandaşı Raphael Varane'a yaptığı hareket oldu.

Katalan ekibinin ceza sahası içinde yaşanan pozisyona penaltı çalınmamasından şikayet eden Real Madrid'de, Varane'ın bacağının son hali ise şoke etti.

Lenglet'in pozisyonun penaltı olmadığını dile getirmesinin ardından İspanyol gazeteci Jose Luis Sanchez, Fransız defans oyuncusunun bacağına gelen darbe ile oluşan izleri paylaştı.



