Madrid'li yıldızın bacağının son hali şoke etti!
İspanya La Liga'da oynanan El Clasico mücadelesi sonrası bir gazeteci Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane'ın rakibi Lenglet'in tekmesi sonrası bacağında oluşan yara izlerini paylaştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya'da oynanan El Clasico mücadelesi 0-0 eşitlikle sona ermişti. Karşılaşmada öne çıkan olay ise Barcelona'lı Lenglet'in vatandaşı Raphael Varane'a yaptığı hareket oldu.
Katalan ekibinin ceza sahası içinde yaşanan pozisyona penaltı çalınmamasından şikayet eden Real Madrid'de, Varane'ın bacağının son hali ise şoke etti.
Lenglet'in pozisyonun penaltı olmadığını dile getirmesinin ardından İspanyol gazeteci Jose Luis Sanchez, Fransız defans oyuncusunun bacağına gelen darbe ile oluşan izleri paylaştı.
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 1
Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
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