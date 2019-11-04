Real Madrid Sterling için çılgın bir teklif hazırladı
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Real Madrid'in, Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling için 70 milyon sterlin artı Gareth Bale teklifinde bulunacağı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Avrupa'da yılın transferi olabilecek bir iddia gündeme geldi. Sky Sports'ta yer alan habere göre bu sezon istediği sonuçları alamayan Real Madrid'in transferde yönünü Premier Lig'e çevirdiği aktarıldı.
Real Madrid yetkililerinin İngiltere'nin Kosova ve Karadğ ile oynayacağı maçlara temsilci göndererek Sterling için rapor hazırlatacağı ifade edildi. Eflatun-beyazlı ekibin şu an için düşündüğü teklif Bale + 70 milyon sterlin...
Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Guardiola'nın 30 yaşındaki Gareth Bale'e sıcak bakmadığı ifade edildi. Eğer City'i Galli oyuncuyu istemezse, Real Madrid'in bu transfere rekor bir ücret ayıracağı bildirildi.
- 04.11.2019
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