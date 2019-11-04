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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Sterling için çılgın bir teklif hazırladı

Real Madrid Sterling için çılgın bir teklif hazırladı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan 'in, 'de forma giyen için 70 milyon sterlin artı teklifinde bulunacağı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Avrupa'da yılın transferi olabilecek bir iddia gündeme geldi. Sky Sports'ta yer alan habere göre bu sezon istediği sonuçları alamayan 'in transferde yönünü 'e çevirdiği aktarıldı.

Real Madrid yetkililerinin 'nin ve Karadğ ile oynayacağı maçlara temsilci göndererek Sterling için rapor hazırlatacağı ifade edildi. Eflatun-beyazlı ekibin şu an için düşündüğü teklif Bale + 70 milyon sterlin...

Öte yandan Teknik Direktörü Guardiola'nın 30 yaşındaki 'e sıcak bakmadığı ifade edildi. Eğer City'i Galli oyuncuyu istemezse, Real Madrid'in bu transfere rekor bir ücret ayıracağı bildirildi.


  1. 04.11.2019
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