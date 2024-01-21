Halil’den resital

Beşiktaş'ı 4-0 mağlup eden Pendikspor'da, Halil Akbunar şov yaptı. Sağ kanatta rakip savunmayı oldukça zorlayan tecrübeli oyuncu, 70. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda nefis bir vuruş yaparak Mert Günok'u avladı ve farkı ikiye çıkarttı. Ardından 4 dakika sonra da 74'te Thiam'ın golünde pası veren isim olan Halil, kısa sürede Beşiktaş'ın umutlarını tüketti. 82'de de Nuno Sequeira'nın golünde asist yaparak mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

DEVAMI GELECEK

Galibiyetin mimarlarından Halil Akbunar, "Hafta içi hazırlandığımızda risk almamız gerektiğini biliyorduk. İlk defa 4-4-2 çıktık. Bugün şans bizden yanaydı. Sıralamada gerideyiz. İnşallah kısa sürede yükseleceğiz" dedi.