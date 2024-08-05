Mete veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woojin'e 6-4 kaybederek veda etti. Daha önce Tokyo 2020'de altın madalya alan, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, erken veda etti. Okçuluk erkekler bireysel yarışlarında dün sabah saatlerinde Fransız Thomas Chirault'u 6-5 yenerek tur atlayan milli sporcumuz, çeyrek finalde Güney Koreli sporcu Kim Woojin ile karşılaştı. Setlerde 2-0 öne geçen Mete Gazoz, 3. set sonucunda 4-2 geriye düşmesine rağmen daha sonra 4-4'lük eşitlikle müsabakayı son sete taşıdı. Son sette Güney Koreli okçu, skoru 28-26 yaptı ve adını yarı finele yükseldi. Mete Gazoz, Okçuluk Klasik Yay Takımı ile Paris'te bronz madalya kazanmıştı.

2028'E DAHA HAZIR GİDECEĞİZ

Çeyrek finalde veda eden Mete Gazoz, kısa bir açıklama yaptı. Milli sporcumuz, "Bir altın daha kazanabilirdim. Son oku atamadım... Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışıp, 2028'e daha hazır gideceğiz" dedi. Teknik direktör Göktuğ Ergin de "Erken finaldi diyebiliriz. Bu maçı kazanan altın madalyaya ulaşacaktı" diye ekledi.