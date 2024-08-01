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Salih Korkmaz Paris 2024 Olimpiyatları'na veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş yarışını 45'inci bitirdi ve organizasyona veda etti. İşte detaylar...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 11:29
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Salih Korkmaz Paris 2024 Olimpiyatları'na veda etti

Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş yarışını 45'inci tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş yarışını 45'inci bitirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda atletizm branşında erkekler 20 kilometre yürüyüş yarışı yapıldı.

Milli atlet Salih Korkmaz, 1.29:05'lik derecesiyle 45'inci oldu ve organizasyona veda etti.

Bu disiplinde altın madalyayı 1.18.55'lik derecesiyle Ekvadorlu Brian Daniel Pintado kazanırken Brezilyalı Caio Bonfim 1.19:09 ile ikinci, İspanyol Alvaro Martin ise 1.19.11 ile üçüncü oldu.

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