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Haberler NBA NBA final serisinde Spurs, Knicks'i 115-111 yenerek durumu 2-1'e getirdi!

NBA final serisinde Spurs, Knicks'i 115-111 yenerek durumu 2-1'e getirdi!

NBA final serisinde San Antonio Spurs, Madison Square Garden'da New York Knicks'i 115-111 mağlup ederek seriyi 2-1 yaptı. Victor Wembanyama'nın 32 sayılık performansı maçın kaderini belirledi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 10:07
NBA final serisinde Spurs, Knicks'i 115-111 yenerek durumu 2-1'e getirdi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin üçüncü maçında San Antonio Spurs, New York Knicks'i 115-111 yenerek durumu 2-1'e getirdi. Madison Square Garden'daki karşılaşmada Victor Wembanyama, 32 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle Spurs'ün final serisindeki ilk galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu.

Konuk ekipte Stephon Castle 23, Dylan Harper 13, De'Aaron Fox ve Julian Champagnie ise 12'şer sayı kaydetti. Knicks'te Jalen Brunson 32, OG Anunoby 28 ve Josh Hart ise 16 sayıyla maçı tamamladı. Serinin dördüncü maçı, 11 Haziran Perşembe gecesi yine Madison Square Garden'da oynanacak.

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