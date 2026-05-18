Ziraat Türkiye Kupası
NBA'de nefes kesen seride final bileti Cleveland Cavaliers'ın!

NBA'de nefes kesen seride final bileti Cleveland Cavaliers'ın!

NBA'de Detroit Pistons'ı 125-94 mağlup eden ve seriyi 4-3 kazanan Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finaline yükseldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 09:29
NBA'de nefes kesen seride final bileti Cleveland Cavaliers'ın!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 125-94 yenen ve seriyi 4-3 kazanan Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finaline yükseldi.

Little Caesars Arena'da oynanan maçta Cavaliers adına Donovan Mitchell 26 sayıyla en skorer isim olurken, Jarrett Allen ve Sam Merrill 23'er sayı kaydetti. Evan Mobley, 21 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Cavaliers, 2018'den bu yana ilk kez, tarihinde ise dokuzuncu kez konferans finaline yükseldi.

Pistons'ta Daniss Jenkins 17, Cade Cunningham ve Duncan Robinson, 13'er sayılık performans sergiledi.

Cavaliers ile New York Knicks arasındaki konferans finali serisinin ilk maçı 20 Mayıs Çarşamba gecesi oynanacak.

