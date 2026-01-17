Alperen Şengün'lü Houston Rockets sahasında galip!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 110-105'lik skorla kazanırken Alperen'in 25 sayı, 14 ribaund, 3 asistlik performansı geceye damga vurdu. Yıldız basketbolcu karşılaşmayı double-double ile tamamladı. Öte yandan Houston Rockets'ın resmi kanalları üzerinden Alperen'in basket-faul aldığı pozisyon "Alpi için artı 1" notu ile paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM