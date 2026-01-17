CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler NBA Alperen Şengün'lü Houston Rockets sahasında galip!

Alperen Şengün'lü Houston Rockets sahasında galip!

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Minnesota Timberwolves'u 110-105 yendi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 09:43
Alperen Şengün'lü Houston Rockets sahasında galip!

NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 110-105'lik skorla kazanırken Alperen'in 25 sayı, 14 ribaund, 3 asistlik performansı geceye damga vurdu. Yıldız basketbolcu karşılaşmayı double-double ile tamamladı. Öte yandan Houston Rockets'ın resmi kanalları üzerinden Alperen'in basket-faul aldığı pozisyon "Alpi için artı 1" notu ile paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

