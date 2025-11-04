CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün’den müthiş performans! Houston Rockets seriyi dört maça çıkardı

Alperen Şengün’den müthiş performans! Houston Rockets seriyi dört maça çıkardı

NBA’de Houston Rockets, Dallas Mavericks’i 110-102 mağlup ederek galibiyet serisini dört maça çıkardı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 26 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle parladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün’den müthiş performans! Houston Rockets seriyi dört maça çıkardı

NBA'de normal sezon heyecanı tüm hızıyla sürerken Houston Rockets sahasında Dallas Mavericks'i konuk etti. Karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Houston ekibi, mücadeleyi 110-102 kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Milli yıldız Alperen Şengün, maça damga vuran isimlerin başında geldi. 40 dakika parkede kalan Alperen, 26 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle "double-double" yaptı. Milli pivot, hem hücumdaki etkinliğiyle hem de oyun kurulumundaki katkısıyla galibiyetin mimarı oldu.

Houston Rockets'ta ayrıca Amen Thompson 27 sayı, Kevin Durant ise 21 sayı ve 6 ribaund ile mücadele etti. Dallas Mavericks cephesinde Anthony Davis sakatlığı nedeniyle forma giymezken PJ Washington'ın 29 sayı ve 12 ribaundluk çabası mağlubiyeti önleyemedi.

G.Saray'a şok haber! Ajax maçında olmayacak
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
Sergen Yalçın'a derbi sonrası sert eleştiri: "Gönlü yoksa tribünden izlesin"
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
F.Bahçe'den Sörloth hamlesi!
Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar listesi | 4 Kasım Salı bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar listesi | 4 Kasım Salı bugün kimin maçı var? 08:23
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim 00:46
Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... 00:46
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! 00:46
Daha Eski
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! 00:46
Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! 00:46
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 00:46
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 00:46
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 00:46
Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler! Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler! 00:46