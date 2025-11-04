Alperen Şengün’den müthiş performans! Houston Rockets seriyi dört maça çıkardı

NBA'de normal sezon heyecanı tüm hızıyla sürerken Houston Rockets sahasında Dallas Mavericks'i konuk etti. Karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Houston ekibi, mücadeleyi 110-102 kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Milli yıldız Alperen Şengün, maça damga vuran isimlerin başında geldi. 40 dakika parkede kalan Alperen, 26 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle "double-double" yaptı. Milli pivot, hem hücumdaki etkinliğiyle hem de oyun kurulumundaki katkısıyla galibiyetin mimarı oldu.
Houston Rockets'ta ayrıca Amen Thompson 27 sayı, Kevin Durant ise 21 sayı ve 6 ribaund ile mücadele etti. Dallas Mavericks cephesinde Anthony Davis sakatlığı nedeniyle forma giymezken PJ Washington'ın 29 sayı ve 12 ribaundluk çabası mağlubiyeti önleyemedi.