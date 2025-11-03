CANLI SKOR ANA SAYFA
NBA'in son şampiyon Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 137-106 mağlup ederek 7'de 7 yaptı. Thunder, NBA tarihinde üst üste iki sezona 7-0'lık seriyle başlangıç yapan üçüncü takım olma başarısı gösterdi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 10:20
Oklahoma City Thunder 7'de 7 yaptı! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 137-106 yenerek 7'de 7 yaptı.

Sezona iddialı başlayan Thunder, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 31 sayı farkla kazanırken, Pelicans bu sezon 6. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Thunder, NBA tarihinde üst üste iki sezona 7-0'lık seriyle başlangıç yapan üçüncü takım oldu. Daha önce Houston Rockets ve Boston Celtics bunu başarmıştı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 2 ribaunt, 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Isaiah Hartenstein 14 sayı, 15 ribaunt, 8 asist, Ajay Mitchell 10 sayı, 8 asistlik katkı sağladı.

Shai Gilgeous-Alexander, 79 maç üst üste en az 20 sayı atarak NBA tarihindeki en uzun üçüncü seri rekorunu Oscar Robinson ile paylaştı.

Zion Williamson'ın 20 sayı, 9 ribaunt, 6 sayıyla oynadığı Pelicans'ta ise, Trey Murphy 19, Jeremiah Fears 16 sayı kaydetti.

Doncic'ten 83'üncü "triple double"

Los Angeles Lakers, sahasında Miami Heat'i 130-120 yenerek bu sezon 5. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta Luka Doncic, 29 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 83. "triple double"ını yaparken, Austin Reaves 26 sayı, 11 asist, Jake LaRavia ise 25 sayıyla oynadı.

Heat'te Jaime Jaquez Jr.'ın 31 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers ise deplasmanda Brooklyn Nets'i 129-105 mağlup etti.

14 dakika süre alan Adem Bona, mücadeleyi 2 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

