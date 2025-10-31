CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Spurs’ten tarihi başlangıç! Wembanyama’nın önderliğinde 5’te 5 yaptı | NBA GECENİN SONUÇLARI

Spurs’ten tarihi başlangıç! Wembanyama’nın önderliğinde 5’te 5 yaptı | NBA GECENİN SONUÇLARI

Victor Wembanyama’nın yıldızlaştığı gecede San Antonio Spurs, Miami Heat’i 107-101 mağlup ederek kulüp tarihindeki ilk 5-0 başlangıcına imza attı. İşte NBA'de gecenin sonuçları...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 08:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spurs’ten tarihi başlangıç! Wembanyama’nın önderliğinde 5’te 5 yaptı | NBA GECENİN SONUÇLARI

San Antonio Spurs, Perşembe gecesi evinde konuk ettiği Miami Heat'i 107-101 mağlup ederek kulüp tarihine geçti. Takım, 1976'da NBA'e katıldığından bu yana ilk kez sezona 5'te 5 ile başladı.

Genç süperstar Victor Wembanyama, 27 sayı, 18 ribaund, 6 asist ve 5 blokla muhteşem bir performans sergileyerek galibiyetin mimarı oldu. Stephon Castle ise 21 sayı, 8 asist, 6 ribaund ve 4 top çalma ile dikkat çekti.

Konuk ekip Miami Heat'te Bam Adebayo 31 sayı ve 10 ribaundla maçın en skorer ismi olurken Andrew Wiggins 24 sayıyla katkı verdi. Heat'in üç maçlık galibiyet serisi bu sonuçla sona erdi.

DİĞER SONUÇLAR

Bucks 120-110 Warriors

Giannis Antetokounmpo'nun yokluğunda Ryan Rollins kariyer rekoru olan 32 sayı ve 8 asistle öne çıktı. Myles Turner 17 sayı ve 7 ribaundla, Cole Anthony ise 16 sayıyla katkı verdi.

Warriors'ta Stephen Curry 27, Jonathan Kuminga 24, Jimmy Butler III ise 23 sayı ve 11 ribaundla mücadele etti.

Thunder 127-108 Wizards

Son şampiyon Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 7 asist ve 0 top kaybı yaptığı maçta Washington'ı rahat geçti. Thunder, üst üste ikinci sezona 6-0'lık başlangıç yaptı.

Wizards'ta sezonun ilk maçına çıkan Bilal Coulibaly, 16 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 3 blokluk etkileyici bir performans sergiledi.

Magic 123-107 Hornets

Orlando Magic, deplasmanda Charlotte Hornets'i mağlup ederek hem dört maçlık yenilgi serisini bitirdi hem de sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı.

Franz Wagner 21, Paolo Banchero ve Anthony Black 20'şer sayıyla oynarken Tristan da Silva yedekten gelip 19 sayı üretti.

Hornets'ta Collin Sexton 19, LaMelo Ball ve Ryan Kalkbrenner ise 17'şer sayıyla oynadı.

REKLAM - D&R
G.Saray'dan Osimhen için dudak uçuklatan talep!
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
G.Saray'da o isme dev zam! Tam iki katı
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! G.Saray'dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! 08:46
31 Ekim Cuma bugünkü maçlar listesi 31 Ekim Cuma bugünkü maçlar listesi 08:45
F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! 00:49
Serdal Adalı'dan transfer sözleri Serdal Adalı'dan transfer sözleri 00:39
Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... 00:39
Bodrum'dan farklı galibiyet! Bodrum'dan farklı galibiyet! 00:39
Daha Eski
Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! 00:39
Tur bileti Gaziantep FK'nın! Tur bileti Gaziantep FK'nın! 00:39
Konyaspor 9 kişi turladı! Konyaspor 9 kişi turladı! 00:39
1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 00:39
Başkan Erdoğan'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama! Başkan Erdoğan'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama! 00:39
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Aboubakar... F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Aboubakar... 00:39