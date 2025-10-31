Spurs’ten tarihi başlangıç! Wembanyama’nın önderliğinde 5’te 5 yaptı | NBA GECENİN SONUÇLARI

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

San Antonio Spurs, Perşembe gecesi evinde konuk ettiği Miami Heat'i 107-101 mağlup ederek kulüp tarihine geçti. Takım, 1976'da NBA'e katıldığından bu yana ilk kez sezona 5'te 5 ile başladı.

Genç süperstar Victor Wembanyama, 27 sayı, 18 ribaund, 6 asist ve 5 blokla muhteşem bir performans sergileyerek galibiyetin mimarı oldu. Stephon Castle ise 21 sayı, 8 asist, 6 ribaund ve 4 top çalma ile dikkat çekti.

Konuk ekip Miami Heat'te Bam Adebayo 31 sayı ve 10 ribaundla maçın en skorer ismi olurken Andrew Wiggins 24 sayıyla katkı verdi. Heat'in üç maçlık galibiyet serisi bu sonuçla sona erdi.

DİĞER SONUÇLAR

Bucks 120-110 Warriors

Giannis Antetokounmpo'nun yokluğunda Ryan Rollins kariyer rekoru olan 32 sayı ve 8 asistle öne çıktı. Myles Turner 17 sayı ve 7 ribaundla, Cole Anthony ise 16 sayıyla katkı verdi.

Warriors'ta Stephen Curry 27, Jonathan Kuminga 24, Jimmy Butler III ise 23 sayı ve 11 ribaundla mücadele etti.

Thunder 127-108 Wizards

Son şampiyon Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 7 asist ve 0 top kaybı yaptığı maçta Washington'ı rahat geçti. Thunder, üst üste ikinci sezona 6-0'lık başlangıç yaptı.

Wizards'ta sezonun ilk maçına çıkan Bilal Coulibaly, 16 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 3 blokluk etkileyici bir performans sergiledi.

Magic 123-107 Hornets

Orlando Magic, deplasmanda Charlotte Hornets'i mağlup ederek hem dört maçlık yenilgi serisini bitirdi hem de sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı.

Franz Wagner 21, Paolo Banchero ve Anthony Black 20'şer sayıyla oynarken Tristan da Silva yedekten gelip 19 sayı üretti.

Hornets'ta Collin Sexton 19, LaMelo Ball ve Ryan Kalkbrenner ise 17'şer sayıyla oynadı.