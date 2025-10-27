CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Reaves 51 sayı attı Lakers, Kings'i devirdi

Reaves 51 sayı attı Lakers, Kings'i devirdi

Los Angeles Lakers, Austin Reaves'in 51 sayı ile yıldızlaştığı maçta Sacramento Kings'i 127-120 mağlup etti. LeBron James ve Luka Doncic'in yokluğunda, Reaves'in kaydettiği 51 sayının yanı sıra 11 ribaunt ve 9 asistle de takıma büyük katkı sağladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 10:34
Reaves 51 sayı attı Lakers, Kings'i devirdi

Lakers, LeBron James ve Luka Doncic gibi yıldızlarının sakatlıkları nedeniyle oynamadığı Kings deplasmanında Reaves'in 51 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı. İkinci galibiyetini alan konuk ekipte Deandre Ayton 22 sayı, 15 ribaunt ve Rui Hachimura 18 sayı kaydetti.

Kings'te ise Zach LaVine'ın 32 sayı, 4 ribaunt, Dennis Schröder'in 18 sayı, 12 asist ve Domantas Sabonis'in 10 sayı, 14 ribauntluk katkısı, sezonun ikinci mağlubiyetini önleyemedi.

SPURS 3'TE 3 YAPTI

San Antonio Spurs, sahasında Brooklyn Nets'i 118-107 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Spurs'te Victor Wembanyama 31 sayı, 14 ribaunt, 6 blok ve Dylan Harper 20 sayı, 6 ribaunt 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

Üçüncü maçından da mağlup ayrılan Nets'te ise Cam Thomas 40 ve Michael Porter Jr 16 sayı kaydetti.

R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! 00:35
Meksika'da zafer Norris'in! Meksika'da zafer Norris'in! 00:54
