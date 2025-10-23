NBA’de yasa dışı bahis depremi! Billups ve Rozier gözaltında

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu, NBA'de büyük yankı uyandırdı. Operasyon kapsamında Miami Heat'in skorer guardı Terry Rozier ile Portland Trail Blazers'ın başantrenörü Chauncey Billups gözaltına alındı.

ABC News'un haberine göre Rozier, Florida eyaletinin Orlando kentinde bir otelde, Billups ise Oregon'da tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim ise eski Cleveland Cavaliers oyuncusu ve yardımcı antrenör Damon Jones oldu. Jones'un, NBA maçları hakkında içeriden bilgi sızdırdığı ve bu bilgileri yasa dışı bahislerde kullandığı iddia ediliyor.

New York Doğu Bölgesi Savcılığı ile FBI Direktörü Kash Patel, gelişmelerle ilgili detayların paylaşılacağı bir basın toplantısının TSİ 17.00'de yapılacağını duyurdu.