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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Luka Doncic'li Los Angeles Lakers seriyi 1-1 getirdi!

Luka Doncic'li Los Angeles Lakers seriyi 1-1 getirdi!

NBA'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Batı Konferansı'nı üçüncü sırada bitiren Lakers'ın konferans 6'ncısı Timberwolves'u 94-85 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 09:54
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Luka Doncic'li Los Angeles Lakers seriyi 1-1 getirdi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves'u 94-85 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

NBA'de ilk tur play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı üçüncü sırada bitiren Lakers'ın konferans 6'ncısı Timberwolves'u ağırladığı mücadelede Luka Doncic, 31 sayı, 12 ribaunt, 9 asist ve LeBron James 21 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarları oldu.

Timberwolves'ta ise Julius Randle'ın 27 sayı, 6 asist ve Anthony Edwards'ın 25 sayı, 6 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

THUNDER ZORLANMADI

Batı Konferansı'nı zirvede tamamlayan Oklahoma City Thunder, 8. sıradan play-off'lara giren Memphis Grizzlies'i 118-99 mağlup ederek seriyi 2-0'a taşıdı.

Ev sahibi Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 27 sayı, 8 ribaunt, Jalen Williams 24 sayı, 6 ribaunt ve Chet Holmgren 20 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Grizzlies'te ise Jaren Jackson Jr'ın 26 sayı, 6 ribaunt ve Ja Morant'in 23 sayı, 6 asistlik katkısı, yenilgiyi engelleyemedi.

PACERS EVİNDE 2'DE 2 YAPTI

Doğu Konferansı'nı 4. basamakta bitiren Indiana Pacers, 5. sırayı alan Milwaukee Bucks'ı 123-115 yenerek seride 2-0 üstünlük yakaladı.

Pacers'ta Pascal Siakam 24 sayı, 11 ribaunt ve Tyrese Haliburton 21 sayı, 12 asistle mücadele etti.

Konuk takım Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 18 ribaunt, 7 asist ve Bobby Portis 28 sayı, 12 ribaunt üretti.

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