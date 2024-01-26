2024 NBA All-Star'da ilk beşler açıklandı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2024 All-Star maçında takımların ilk 5 ve kaptanları duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, oylamayı zirvede tamamlayan Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers'tan LeBron James ile Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, 2024 All-Star maçında takım kaptanı olarak sahaya çıkacak.

Böylece LeBron James, 20. kez all-star seçilerek bu alanda Kareem Abdul-Jabbar ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise ilk 5'e giremedi. Batı Konferansı'nın pota altı ve forvet oyuncuları arasındaki taraftar oylamasında 1 milyon 821 bin 202 oyla 5. sırayı alan Alperen'in yedek olarak all-star maçına seçilme şansı bulunuyor.

Öte yandan son yıllarda kaptanların all-star maçı öncesi draft yaparak kadro oluşturduğu format değiştirildi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi oylama sonucu konferanslarında ilk 5'e giren oyuncuların sahada yer alacağı klasik Doğu-Batı maçı formatına geçildi.

Ligdeki takımların başantrenörleri tarafından belirlenecek all-star maçının yedekleri, 2 Şubat'ta açıklanacak.

73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.

Takımlarda ilk 5'te yer alacak oyuncular şöyle:

- Doğu Konferansı

Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

- Batı Konferansı

LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)