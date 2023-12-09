Haberler NBA Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Denver'ı devirdi!

Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Denver'ı devirdi!

NBA'de heyecan devam ediyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, deplasmanda Denver Nuggets'ı 114-106 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 10:59
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Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Denver'ı devirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta, deplasmanda Denver Nuggets'ı 114-106 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Son bir ay içinde dördüncü kez karşı karşıya gelen Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Rockets, deplasmanda son şampiyon Nuggets'ı üçüncü kez yenerek bu sezonki iddiasını ortaya koydu.

Ligde 10. kez kazanan Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 17 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Fred VanVleet 26 sayı ve 4 ribaunt, Jalen Green 25 sayı, Dillon Brooks 16 sayı ve 5 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 23. maçında 9. kez kaybeden Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 23 sayı, 16 ribaunt ve 5 asist, Jamal Murray 21 sayı ve 5 ribaunt, Michael Porter 20 sayı ve 8 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 14; Peyton Watson 13 sayıyla mücadele etti.

SİXERS, YILDIZLARININ SKORER OYUNUYLA KAZANDI

Doğu Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında, Philadelphia 76ers, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 125-114 yenerek bu sezon 14. kez kazandı.

Sixers'ta all-star Joel Embiid 38 sayı ve 14 ribaunt, Tyrese Maxey 30 sayı ve 7 asistle takımı galibiyete taşıyan oyuncular oldu.

Bu sezon 12. kez kaybeden Hawks'ta De'Andre Hunter 24 sayı ve 7 ribaunt, Dejounte Murray 20 sayı, 9 asist ve 4 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 20 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

CEDİ OSMAN'IN 7 SAYISI, GALİBİYETE YETMEDİ

Chicago Bulls, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 121-112'lik skorla geçerek sezonun 9'uncu, üst üste ise 4. galibiyetine ulaştı.

Bulls'a galibiyeti getiren oyuncular, 24 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla Coby White, 21 sayı ve 16 ribauntla Nikola Vucevic, 20 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla DeMar DeRozan, 20 sayı ve 6 ribauntla Patrick Williams oldu.

Üst üste 16. kez kaybederek bu alandaki kulüp rekorunu egale eden Spurs'te 19 yaşındaki Victor Wembanyama, 21 sayı ve 20 ribauntla bu istatistiklere ulaşan en genç NBA oyuncusu oldu. Mücadelede 10 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman ise 7 sayı, 1'er ribaunt, asist ve blok üretti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 119-116

Orlando Magic-Detroit Pistons: 123-91

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 125-114

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 124-97

Boston Celtics-New York Knicks: 133-123

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 138-136 (uzatmada)

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 99-111

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 103-127

San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 112-121

Denver Nuggets-Houston Rockets: 106-114

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 106-114

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 112-125

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 103-117

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