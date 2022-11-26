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Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 99-107 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Furkan Korkmaz'dan galibiyete 7 sayılık katkı

Son dakika spor haberleri... NBA'de Philadelphia 76ers deplasmanda karşılaştığı Orlando Magic'i 107-99 mağlup etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan galibiyete 7 sayılık katkı geldi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 11:29
Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 99-107 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Furkan Korkmaz'dan galibiyete 7 sayılık katkı

NBA'de normal sezon 14 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers deplasmanda karşılaştığı Orlando Magic'i 107-99 mağlup etti ve bu sezonki 10. galibiyetini aldı. Philadelphia'da Furkan Korkmaz 17 dakika parkede kaldığı maçta 7 sayı, 2 ribaund ile oynarken, Tobias Harris 23 sayı, 10 ribaund ve Shake Milton 24 sayı, 10 asistle mücadele etti. Ligdeki 14. yenilgisini alan Orlando'da ise Franz Wagner'in 24 ve Paolo Banchero'nun da 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

CLEVELAND MILWAUKEE DEPLASMANINDA KAYIP

Cleveland Cavaliers konuk olduğu Milwaukee Bucks'a 117-102 yenildi. Bu sezon 7. mağlubiyetini alan Cleveland'da milli oyuncu Cedi Osman 32 dakika süre aldı ve 8 sayı, 4 ribaund, 3 top çalma ve 2 asist ile oynadı. Takımda ayrıca Donovan Mitchell 29 sayı, 3 ribaund ve Darius Garland 20 sayı, 4 ribaund ile katkıda bulundu. Ligdeki 13. galibiyetini elde eden Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 38 sayı, 9 ribaund, Jevon Carter 18 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 110 - Minnesota Timberwolves: 108
Orlando Magic: 99 - Philadelphia 76ers: 107
New York Knicks: 129 - Portland Trail Blazers: 132
Boston Celtics: 122 - Sacramento Kings: 104
Memphis Grizzlies: 132 - New Orleans Pelicans: 111
Indiana Pacers: 128 - Brooklyn Nets: 117
San Antonio Spurs: 94 - Los Angeles Lakers: 105
Houston Rockets: 128 - Atlanta Hawks: 122
Miami Heat: 110 - Washington Wizards: 107
Milwaukee Bucks: 117 - Cleveland Cavaliers: 102
Oklahoma City Thunder: 123 - Chicago Bulls: 119
Phoenix Suns: 108 - Detroit Pistons: 102
Golden State Warriors: 129 - Utah Jazz: 118
Los Angeles Clippers: 104 - Denver Nuggets: 114

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