Cedi 20 sayı attı, Cavaliers galibiyetle tanıştı
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Cedi 20 sayı attı, Cavaliers galibiyetle tanıştı

    Cedi 20 sayı attı, Cavaliers galibiyetle tanıştı

    'de oynayan milli basketbolcu , takımı 'ın karşısında sezonun ilk galibiyetini aldığı maçı, 20 sayı ve 5 ribauntla tamamladı

    Amerikan 'nde () forması giyen , 'u 136-114 yendikleri karşılaşmada 20 sayı ve 5 ribaunt üretti.

    'e 8 maçla devam edildi. LeBron James'in takımdan ayrılmasının ardından zor günler geçiren , seyircisi önünde oynadığı maçını 136-114 kazandı.

    Sezonun 7. karşılaşmasında galibiyetle tanışan Cavaliers'ta 7 oyuncu çift haneli skor üretti. Cavaliers'ta 20 sayı, 5 ribaunt, 3 asist üreten ve 26 sayı, 3 top çalmayla oynayan Rodney Hood öne çıktı.

    Hawks'un çaylak oyun kurucusu Trae Young 24 sayı, Alex Len ise 22 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

    RAPTORS'I LEONARD SÜRÜKLEDİ
    Doğu Konferansı'nın iddialı ekipleri ile Philadelphia 76ers arasındaki mücadeleden, 129-112 ev sahibi Raptors galip ayrıldı.

    8. maçında 7. galibiyetini elde eden Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 31 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmayla takımını sürükledi. Kyle Lowry 20 sayı, 12 asist, Pascal Siakam da 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

    76ers'ta Joel Embiid'in 31 sayı, 11 ribaunt ve Ben Simmons'ın 11 sayı, 10 asist, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    - Sonuçlar

    Charlotte Hornets-Miami Heat: 125-113

    -: 136-114

    Orlando Magic-Sacramento Kings: 99-107

    Boston Celtics-Detroit Pistons: 108-105

    -Philadelphia 76ers: 129-112

    Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 85-104

    Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 107-95

    Thunder-Los Angeles Clippers: 128-110

    1. 31.10.2018 10:22
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