Şampiyonluğu olmayan adam Comolli - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Şampiyonluğu olmayan adam Comolli

    Bu kadroyu o kurdu. Başarısızlık sonrası Cocu yollandı, ama o kaldı. Peki, Fenerbahçe'de futbolun patronu olan Damien Comolli, önceki kulüplerinde neler yaptı? İşte yanıtı...
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 08:55:52 Güncelleme: 09:28:03
    Şampiyonluğu olmayan adam Comolli

    FUTBOLCUKTAN VAZGEÇTİ - MONACO (1992-1995)

    Damien Comolli, 13 Aralık 1972'de Fransa'nın Beziers kentinde doğdu. Monaco'nun genç takımlarında futbol oynadıktan sonra, 20 yaşındayken kariyerine farklı bir yolda devam etmeye karar verdi. Monaco'nun U16 takımında 3 yıl antrenörlük yaptı. Bu süreçte hukuk diploması ve antrenörlük lisansı aldı.

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    Şampiyonluğu olmayan adam Comolli

    WENGER: SADECE BİR SCOUT'TU - ARSENAL (1996-2003)
    1996 yılı, Comolli'nin kariyerindeki dönüm noktası oldu. Fransız antrenör, Arsenal'de scout (gözlemci) olarak göreve başladı. İngiliz devinde 2003 senesine kadar tam 7 sezon çalıştı. Sonradan kulübün efsaneleri arasına giren Thierry Henry ve Robert Pires gibi isimlerin yanı sıra Kolo Toure, Gael Clichy ve Emmanuel Eboue'yi kendisinin transfer ettiğini söyledi.

    Şampiyonluğu olmayan adam Comolli

    Tabiri caizse yıllarca kendini böyle pazarladı. Arsene Wenger, bu iddialar karşısında sessiz kalsa da 2010 yılında Comolli'yle ilgili yöneltilen sorulara daha fazla dayanamadı. Wenger, "Size Comolli'yle ilgili yazacak bir şeyler söyleyeyim. O, Arsenal'de futbol direktörü değildi.

    Şampiyonluğu olmayan adam Comolli

    Steve Rowley'nin altında çalışan birçok scout'tan biriydi. Transferleri onun yaptığı da doğru değil. Arsenal'de transferi sadece bir kişi yapar, o da benim" ifadelerini kullandı. Daha sonra Comolli'nin önerisiyle alınan tek oyuncunun, 2003'te Cannes'dan transfer edilen, şu anda Başakşehir forması giyen Gael Clichy olduğu ortaya çıktı.

    Şampiyonluğu olmayan adam Comolli

    O ARTIK SPORTİF DİREKTÖR - ST.ETIENNE (2004-2005)
    Fanatik'in haberine göre Damien Comolli için sportif direktörlük macerası, 2004 yılında St.Etienne'de başladı. Fransız ekibi, 1. Lig'e yükseldikten sonra Comolli'yi göreve getirdi. Beklenti, takımın ligde kalmasını sağlayacak bir kadro kurulmasıydı. Comolli, 6'sı kiralık olmak üzere 10 transfer yaptı.

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