Şampiyonluğu olmayan adam Comolli

Steve Rowley'nin altında çalışan birçok scout'tan biriydi. Transferleri onun yaptığı da doğru değil. Arsenal'de transferi sadece bir kişi yapar, o da benim" ifadelerini kullandı. Daha sonra Comolli'nin önerisiyle alınan tek oyuncunun, 2003'te Cannes'dan transfer edilen, şu anda Başakşehir forması giyen Gael Clichy olduğu ortaya çıktı.