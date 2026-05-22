Formula 1'de sıradaki durak Kanada!

Formula 1'de sıradaki durak Kanada!

Formula 1’de heyecan sürüyor. Sezonun beşinci yarışı, Kanada Grand Prix’siyle devam edecek. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 10:22
Formula 1'de sıradaki durak Kanada!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun beşinci etabı Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.

Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak yarış, 70 tur üzerinden düzenlenecek. Yarın sprint yarışının TSİ 19.00, sıralama turlarının TSİ 23.00'te başlayacağı yarışın startı 24 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te verilecek.

Mercedes pilotlarından George Russell sezonun ilk yarışı Avustralya'da, Kimi Antonelli ise Çin, Japonya ve Miami'de podyumun zirvesine çıkmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 100

2. George Russell (Büyük Britanya): 80

3. Charles Leclerc (Monako): 59

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 51

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 51

TAKIMLAR

1. Mercedes: 180

2. Ferrari: 110

3. McLaren: 94

4. Red Bull: 30

5. Alpine: 23

